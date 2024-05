Jorge Blass rinde homenaje a Pasapalabra con un emocionante truco de magia: “Esto es muy fuerte”

El programa especial por los cuatro años de Pasapalabra ha llenado el plató de recuerdos. Nacho Mangut y Gema, los concursantes que protagonizaron el comienzo de esta nueva etapa, han vuelto para jugar… ¡como en los viejos tiempos!

Ambos han estado muy bien acompañados de Joana Pastrana, Jorge Blass, José Corbacho y Vania Millán. Todos repiten en Pasapalabra, menos Joana, que pese a ser su primera vez, ha arrasado en el ¿Dónde Están?

Jorge Blass, quien recientemente ha ganado el premio Stage Magician of the Year, ha querido traer su particular homenaje al programa. Con cuatro monedas, una por cada año cumplido, ha hecho un truco de magia que ha dejado a Roberto Leal con la boca abierta. ¡Échale un vistazo en el video!