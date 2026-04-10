“Me ha impactado”: la reacción de Roberto Leal con el lirico de Javier

Javier protagonizó uno de los momentos más llamativos del programa al intentar adivinar la canción en La Pista… ¡cantando en lírico! Una apuesta diferente con la que quiso ir directo a por los cinco segundos para su equipo.

Eso sí, él mismo era consciente del riesgo nada más terminar: “Quizá me la he tirado muy rápido”, reconocía entre risas, sabiendo que había ido demasiado al límite en su intento.

Roberto Leal no pudo evitar reaccionar al momentazo: “Me ha impactado, primero porque le has metido lírico y segundo porque podría haber sido”, comentó divertido. La duda quedó en el aire: ¿habrá conseguido Javier llevarse los segundos para su equipo?