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Mejores momentos | 10 de abril

“Me ha impactado”: la reacción de Roberto Leal con el lirico de Javier

El concursante se lanzó a por los cinco segundos con una apuesta arriesgada que dejó a todos con la boca abierta.

3. lirico Javier

La reacción de Roberto Leal con el lirico de Javier

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Javier protagonizó uno de los momentos más llamativos del programa al intentar adivinar la canción en La Pista… ¡cantando en lírico! Una apuesta diferente con la que quiso ir directo a por los cinco segundos para su equipo.

Eso sí, él mismo era consciente del riesgo nada más terminar: “Quizá me la he tirado muy rápido”, reconocía entre risas, sabiendo que había ido demasiado al límite en su intento.

Roberto Leal no pudo evitar reaccionar al momentazo: “Me ha impactado, primero porque le has metido lírico y segundo porque podría haber sido”, comentó divertido. La duda quedó en el aire: ¿habrá conseguido Javier llevarse los segundos para su equipo?

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