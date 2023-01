Duelo de voces: Lucía Etxebarría planta cara a Alicia Borrachero al son de ‘Cabaret’

Roberto Leal ha explicado que cada programa del Duelo de Campeones va a tener una temática diferente. Para el primero, todas las pruebas giran en torno al mundo del cine, también ‘La Pista’. Por eso, Lucía Etxebarría y Alicia Borrachero han tenido que adivinar una película.

Cuando ha sonado el primer fragmento, cada invitada ha apostado por un musical diferente, pero de estilo muy parecido. Ambos son míticos. Alicia, más rápida con el pulsador, ha apostado por ‘Chicago’ y ha demostrado su espectacular voz con ‘All that jazz’. “No me quería perder esto pero no es”, le ha revelado Roberto, dando la razón a su rival.

Lucía ha acertado con ‘Cabaret’ y no se ha conformado con ganar, también le ha echado valor para cantar el tema más mítico de la película. Sin duda, un momento para el archivo de ‘Pasapalabra’. ¡Dale al play!