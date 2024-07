El consejo de Torito para la gente en paro: “Que no tenga vergüenza de decir que no tiene trabajo”

Pocos consiguen revolucionar el plató de Pasapalabra como lo hace Torito. Sólo en este programa, ha provocado dos terremotos durante La Pista. Primero, cuando ha sonado ‘Mi gente’, ha hecho twerking con una señora del público en sus brazos. Después, ha montado a Roberto Leal a su espalda para bailar ‘Eva María’.

Antes de dar paso a El Rosco, el presentador le ha dedicado unas bonitas palabras al colaborador de Zapeando. “Detrás de esa fachada, de ese personaje, hay una bellísima persona, un tío con un corazón gigante, y la televisión se está perdiendo tantas cosas”, ha afirmado, pidiendo “mucha más continuidad” para él.

Torito, emocionado, ha recordado el escaparate que le ofreció Pasapalabra y la suerte que le dio cuando reveló que estaba sin empleo: “A partir de ahí, me empezó a ir bien la profesión”. Por eso, ha lanzado un consejo a quienes ahora están así: “Que la gente no tenga vergüenza de decir que no tiene trabajo”. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!