"Era un sueño": Can Yaman revela por qué decidió aprender español

Can Yaman visitó El Hormiguero y habló sobre su momento profesional, marcado por nuevos proyectos internacionales. El actor turco destacó por su soltura en español, algo que no pasó desapercibido durante la entrevista.

Según explicó, logró avanzar rápidamente gracias a clases particulares y mucho esfuerzo, hasta el punto de poder trabajar en este idioma. Además, confesó que siempre había sido un objetivo personal y que incluso algunas series españolas le ayudaron a familiarizarse con el lenguaje.