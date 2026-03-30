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Can Yaman explica qué escenas le resultan más difíciles como actor

El intérprete confesó que tiene más experiencia en las tramas románticas que en la acción.

Can Yaman con Pablo Motos en El Hormiguero

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Can Yaman visitó El Hormiguero y mostró su lado más cercano mientras compartía detalles de su trabajo como actor. Durante la entrevista, Pablo Motos le preguntó por las diferencias entre rodar escenas de acción y de amor.

El actor aseguró que se siente más cómodo en las románticas, ya que ha trabajado mucho ese tipo de registros. Además, reveló que en muchas series que ha rodado en Turquía había un alto nivel de improvisación, lo que le permite desenvolverse con naturalidad.

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