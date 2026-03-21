Trabajo en equipo y respuestas bajo presión: dos hermanas y un matrimonio, esta noche en Atrapa un millón

Atrapa un millón busca concursantes que sean capaces de trabajar en equipo, solventes resolviendo preguntas y que puedan resistir emociones fuertes. ¿El sueldo? Un millón de euros que espera dueño.

La primera pareja esta noche la forma María Jose y Nuria, dos hermanas que vienen de Sevilla con un objetivo muy claro: comprar una casa en la playa a sus padres, ya que nunca han tenido su propia casa.

La segunda pareja es Celi y Jose, un matrimonio de Valencia con una historia muy curiosa. Con el dinero, quieren regalarle a sus hijos algo que no pueden permitirse: enviarlos a una escuela de tenis de alto rendimiento.

¿Conseguirán llevarse algo de dinero para sus objetivos? Esta noche, descúbrelo en un nuevo programa de Atrapa un millón, a las 22.00 horas en Antena 3.