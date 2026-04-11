Un comentario de Manel Fuentes determina si Juan y Emérito ganan 25.000 euros: ¿se la sabían antes de escucharlo?

Juan y Emérito han conseguido llegar vivos a la ronda final de Atrapa un millón. Tras una primera fase muy correcta, pero que se empezó a torcer con la quinta pregunta y un movimiento fugaz que les hizo perder más fajos de los que querían.

En la sexta ronda se quedaron con un solo fajo, 25.000 euros que han conseguido salvar y llegar con él a la gran final. Y los hermanos deben dilucidar qué sucedió más tarde: el hundimiento del Titanic, o la creación de la señal SOS.

Los hermanos razonan, e incluso hablan de la famosa película de James Cameron, y deciden poner el dinero en la trampilla que apunta a la creación de la señal SOS. Como no paran de hablar y argumentar, Manel Fuentes recuerda: “La pregunta es qué sucedió más tarde”, leyendo literalmente.

Entonces, Juan ata cabos, ¡y cambia el fajo de trampilla! Con el tiempo cumplido, el dinero se queda sobre la opción del hundimiento del Titanic. ¿Habrán acertado para llevarse estos 25.000 euros? ¡Descubre en el vídeo el final de esta historia de Atrapa un millón!