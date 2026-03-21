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Mejores momentos | 21 de marzo

“Ahora mismo no se lo podemos dar”: una madre se rompe al querer cumplir el sueño deportivo de sus hijos en Atrapa un millón

Celi y Jose han contado en su presentación que han llegado al concurso gracias a su hija, y que el dinero que consigan irá hacia ella y su hermano.

Celi y Jose, concursantes de Atrapa un millón

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Julián López
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Celi y Jose son la nueva pareja de Atrapa un millón que nos ha fascinado con su historia. “La vuelta al mundo en cinco minutos”, dice con sorpresa Manel Fuentes cuando escucha que vienen de Valencia, pero Celi es de Francia y Jose de Málaga.

Esta pareja confiesa que han llegado al programa gracias a Valentina, su hija. Ella les animó a participar, y decidieron ponerse a ello para llegar a Atrapa un millón. Además, Celi confiesa que el dinero iría para ellos.

Visiblemente emocionada, cuenta que sus hijos juegan al tenis, y en un viaje a Mallorca quedaron fascinados con la academia de Rafa Nadal. “Su mayor ilusión es ir”, señala Celi.

Quieren llevarlos una semana o quince días, pero con un millón pueden quedarse allí mucho más tiempo. ¿Lo conseguirán? ¡Dale al play y no te pierdas este emotivo momento!

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