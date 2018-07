La silla giratoria de 'Me resbala' hace llorar a Cristina Pedroche

PROGRAMA 4 ‘ME RESBALA’ | GIROS LINGÜÍSTICOS

Mientras que Cristina Pedroche no para de dar vueltas mientras llora en la silla de los giros lingüísticos, Edu Soto intenta adivinar fax, psicofonía y rumor. Son complicadas y por mucho que Pedroche se esmera, a Edu le parecen imposibles pero, al final lo consigue sin problemas gracias a su gran imaginación.