Una cerdita de lo más ochentera canta ‘Chas y aparezco a tu lado’ de Álex y Cristina

Cerdita debía enfrentarse al Caniche en la sexta gala de ‘Mask Singer: adivina quién canta’. Un duelo de divas donde nuestra Cerdita ha escogido una canción ochentera para conquistar a los Investigadores.

¡Seguro que no has podido resistirte a cantar la canción que tantas veces has escuchado! ¿Quieres disfrutar de esta divertida actuación de nuestra máscara? ¡Dale al play al vídeo!