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MASK SINGER: Sigue en directo la sexta gala donde habrá dos nuevos desenmascaramientos

Actuación | Programa 6

¿Es cantante profesional? Clavel prende fuego al escenario de Mask Singer con una actuación estelar

La espectacular actuación de la máscara con el éxito de Alicia Keys ha provocado la unanimidad entre Ana Milán y Ruth Lorenzo, que lo tienen clarísimo.

Actuación Clavel

Actuación Clavel

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Clavel ha vuelto a demostrar que no tiene límites sobre el escenario. La máscara ha dejado a todos con la boca abierta al interpretar ‘Girl on Fire’, el conocido y exigente tema de Alicia Keys. Con una potencia vocal imponente y una seguridad arrolladora, Clavel ha llenado cada rincón del plató con su voz.

El despliegue ha sido de tal magnitud que ha provocado la unanimidad entre dos de las investigadoras más exigentes. Tanto Ana Milán como Ruth Lorenzo han coincidido de inmediato: tras esos pétalos se esconde una cantante profesional con muchas horas de vuelo sobre los escenarios. La intensidad de la actuación ha hecho que ambas dejen de lado las dudas sobre otros perfiles.

El jurado se encuentra ahora más dividido que nunca entre las pistas y el talento vocal demostrado esta noche. ¿Estaremos ante una de las grandes voces de la música de nuestro país? No te pierdas esta actuación espectacular y revive el momentazo.

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