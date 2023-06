Alaska se escondía bajo el Hada de 'Mask Singer': ¡Cazada por Javier Ambrossi y Ana Obregón!

Dicen que todo lo que comienza tiene un fin, y en esta ocasión, Hada, nuestra máscara más mágica, se ha visto obligada a descubrir su identidad pese a la increíble actuación que ha cuajado a lo Olivia Rodrigo.

Que Alaska se escondía bajo la ninfa de los bosques ha sido una sorpresa para muchos, pero no para Javier Ambrossi y Ana Obregón, que lo tenían claro desde hace tiempo: "Me he visto toda tu vida... Te adoro y te conozco desde hace dos mil millones de años", ha dicho ella.

"Intentamos irnos al otro extremo de donde a mí me gusta cantar"

María del Olvido Gara Jova, conocida como Alaska, es una cantante y actriz española. Inició su carrera en los años 70 con la banda Kaka de Luxe. Formó parte de Alaska y los Pegamoides y Fangoria. Destacada por su estilo único, ha dejado una huella en la música española y fue una figura importante durante la Movida Madrileña.

Además, antes de despedirse del programa ha dicho unas palabras que alimentan todo tipo de teorías: "He tenido mis dudas con alguna de las máscaras sobre si me están engañando en casa". "¿Que el Gorila es Mario?", ha respondido Arturo Valls con la misma cara de estupefacción que los investigadores.