¡Increíble! Dulceida era el Bebé de 'Mask Singer'

Bebé es una de esas máscaras que se gana el cariño de la gente desde el primer momento. Su ternura y dulzura hizo que nuestros investigadores se enamorasen de él gracias también a actuaciones estelares como esta última.

Sin embargo, pese a que ha conseguido cautivar a todos ganándose un puesto en esta Semifinal, se ha quedado a las puertas de pelear por la mascara dorada y se ha visto obligado a revelar su identidad demostrando que Javier Calvo y Javier Ambrossi tenían razón con sus especulaciones en programas anteriores... ¡Era Dulceida!

Influencer y empresaria española, Dulceida es conocida por su estilo único y su pasión por crear contenido en internet. Comenzó su carrera en las redes sociales, compartiendo su amor por la moda y los viajes. Con el tiempo, ha construido un imperio empresarial, lanzando su propia línea de ropa y colaborando con reconocidas marcas. Aida Domènech Pascual, su nombre real, es un referente para muchos jóvenes, inspirándolos a seguir sus sueños y vivir la vida al máximo.

"Tiene mucho mérito lo que ha hecho"

Después de conocer la identidad de Bebé, Javier Calvo y Javier Ambrossi han bajado para fundirse en un emotivo abrazo con ella. "Te mato, lo bien que me venía ese punto", ha dicho Calvo tras confesar que Dulceida le llegó a prometer, mirándole a los ojos, que no formaba parte de 'Mask Singer'. "Te has quedado sin dos amigos", concluía Ambrossi.

Sin embargo, las sorpresas no han terminado ahí. La última petición de Dulceida ha sido tener la oportunidad de cantar 'TOY', el tema que tenía preparado para la hipotética Final. ¡Qué momentazo!