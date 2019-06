¿Cómo funciona el Justice League Slot?

Las principales características del Slot Justice League son las siguientes:

• 5 tambores

• 40 líneas de pago

• 4 botes progresivos

• Disponibilidad de giros gratuiros

• Apuestas desde 0,40€ hasta 2000€

• RTP: 96,5

La forma de ganar es juntar tres iconos iguales en una o varias líneas de pago, pero el Justice League slot cuenta además con la función Super Hero Respin. Se puede activar con un giro base y convierte al superhéroe en comodín. Hasta cinco veces se puede reactivar la función volviendo locos a los superhéroes.

Los seis giros gratis del Slot de Justice League

Este juego dispone de seis modos de giro gratuitos, basados en los distintos superhéroes, que podrás desbloquear jugando más y más. Estas son los juegos gratis que te esperan:

•Función Slot Flash: Obtendrás 15 jugadas gratuitas. Si aparece el icono de héroe en una sola función se activará la característica Wild.

•Función Slot Batman: Obtendrás dos giros gratis, pero cualquier aterrizaje de superhéroes en posiciones destacadas los convertirá en Wild.

•Función Slot Superman: Tienes cinco giros gratis, pero cualquier superhéroe en un área de 2×2 convertirá en Wild.

•Wonder Woman: Con esta supe heroína, tendrás siete juegos gratis, y si aterriza un superhéroe los convertirá a todos en comodines.

•Cyborg: Obtienes doce giros gratis, y cualquier superhéroe activará el Wild.

•Aquaman: 10 giros gratis, con la opción de que cada superhéroe active el Wild.

Gana botes salvajes con slot de Justice League

Con los slots de Flash, Batman o Spuerman de la Liga de la Justicia, puedes ganar botes salvajes. ¿Cómo? Todas las tragaperras de la serie DC Super Heroes tienen bote compartido, y con suerte, te puede pasar como al rey de la Liga de la Justicia: ¡Christian ganó 81.303,31€al juntar cuatro hexágonos de color amarillo!

Esta gran bonificación convierte sin lugar a dudas el Justice League Slot en uno de los mejores de todo el Universo DC. ¿A qué esperas para salvar al mundo y ganar dinero con ello?

Justice League Slot demo: Cómo jugar gratis

Puedes jugar al Justice League Slot en modo demo o gratuito con Sportium. ¿Cómo? ¡Aprovechando los bonos de bienvenida! Jugar a los slots no es solamente pulsar botoncitos y ver colores, necesitas conocimientos, técnica y práctica para ganar. Gracias a este tipo de ofertas, puedes lograr un plus de práctica que no te va a venir nada mal.

Practicar y conocer bien los slots es el principal consejo a tener en cuenta a la hora de ganar en las máquinas tragamonedas. Otros factores a tener en cuenta es mantener la cabeza fría, e incluso saber retirarse a tiempo, jugando siempre con precaución.

Juega con tus superhéroes donde quieras

“Si hubiéramos podido jugar a los slots desde cualquier sitio…” Años atrás parecía inimaginable poder jugar a las máquinas tragamonedas desde casa, en pijama, en las pausas del trabajo, en el transporte público… Puedes jugar online a los Justice League Slots, lo cual te da una gran variedad de posibilidades, en cuanto a flexibilidad y comodidad.

Ya no necesitas desplazarte a un casino o a un salón de juegos para jugar, ni tampoco dispones de limitaciones de tiempo. ¿Quieres jugar a las cinco de la mañana porqué tus horarios son peculiares? ¡Adelante! Ahora bien, juega siempre de un modo responsable, pues el juego online solo tiene sentido si te permite divertirte o pasarlo mejor, ¡nunca ocasionándote un problema!