Escobas en alto para despedir a Chelo: "Orgullosa de ser barrendera"

Tras 24 años barriendo las calles de Sevilla, Chelo Lareto deja la escoba a sus 66 años. Acaba de jubilarse y lo hace por todo lo alto, así se lo han querido reconocer sus compañeros y amigos de la empresa municipal de limpieza. Se nota por el vídeo que ya circula en las redes social que Chelo no es una barrendera más, el cariño que le tienen se lo ha ganado a pulso con su entrega y dedicación durante tantos años nos dicen. Por eso en su último día y sin que ella lo supiera han querido homenajearla alzando las escobas en alto y dejando un pasillo para que su querida compañera lo cruzara.

En su casa del barrio sevillano de Amate y rodeada de su hija Estefanía y sus nietos a la que llaman Mimi nos recibe. Se ha colocado todos los regalos que recibió ese día, un colgante, un anillo, unas pulseras. Se define como nerviosa, habladora y tímida aunque nos sorprende cuando nos dice "no penséis en jubilarse, jubilación es igual a vejez, darme a mi 40 años y que trabaje 30 años más que yo iría encantada". Chelo seguiría trabajando "me ha encantado mi trabajo, me he divertido, he gastado bromas".

"Orgullosa de ser barrendera"

Entre esas bromas se encuentra el nombre que le puso al Vehículo de Intervención Rápida con el que recogía animales muertos, reciclaje de pilas, manchas de aceite, accidentes "le puse chacha por que hacía de todo".

Pero la "última broma" se la han devuelto sus jefes, sus compañeros "me engañaron ese día, no me lo esperaba, no quería llorar, me temblaba todo" recuerda Chelo emocionada y agradecida por ese homenaje, por levantar la herramienta de trabajo de todo barrendero y hacerla sentir como los jugadores de fútbol cuando ganan La Liga y les hacen el pasillo "orgullosa, muy orgullosa de ser barrendera".

"Nos hemos quedado huérfanos de madre"

Una emocionante despedida que Chelo agradece porque "el trato ha sido buenísimo, hay mucha calidad humana por eso este homenaje es para ellos, para todos los que han pasado por mi vida". Uno de ellos es Rafael Gómez, el jefe. Aparece en el video abrazando a Chelo y entregándole un obsequio tras otro.

El cariño que se tienen es mutuo "es una gran persona, siempre atenta, siempre ayudando a todos con una sonrisa en la cara como una madre, la verdad es que nos hemos quedado huérfanos de madre" señala.

Chelo se despide de barrendera pero no deja su escoba. Esa escoba, con la que se siente una privilegiada, ahora la va a colocar de cabecero de su cama. En el video se ve como sus compañeros le regalan una escoba dorada adornada con flores. Momento que vivieron sus tres hijos y sus cuatro nietos que no quisieron perderse ese día y estuvieron presentes entregándole un ramo de flores.

"Para nosotros es un ejemplo de superación", nos dice su hija Estefania Sambruno. Y es que la ya jubilada Chelo se preparó durante años para subir de categoría y ser Oficial de Vehículo Ligero al que luego llamaría Chacha.

A partir de ahora Chelo ya no se levantará a las cinco de la mañana para dejar limpias las calles de Sevilla. A partir de ahora lo hará para dedicarse a sus nietos, esos que la llaman Mimi. "Tengo en en mi vida a cuatro pequeñuelos que son muy importantes para mi, ahora me toca estar para ellos y para mis hijos", nos despide agradecida.

