Muere Paul Auster, autor de 'Leviatán', a los 77 años

"Antes o después me quedaré sin palabras, ¿comprende? Todo el mundo tiene solamente cierto número de palabras dentro. Y, entonces, ¿Dónde estaré?", una frase que, con el tiempo, cobraría sentido para Paul Auster, autor de obras literarias como 'Leviatán' o 'Ciudad de Cristal'.

El diario estadounidense 'The New York Times' ha publicado un artículo donde confirma la muerte del aclamado autor el martes por la noche, en su casa. Auster tenía 77 años y padecía de cáncer de pulmón y, por una complicación de la enfermedad, ha terminado falleciendo. La encargada de confirmar la muerte ha sido su amiga Jacki Lyden. Ahora, junto a su familiares (su mujer, la escritora Siri Hustvedt, su hija y su nieto), le lloran miles de fieles seguidores de la literatura.

¿Quién era Paul Auster?

El famoso escritor nació el 3 de febrero de 1947 en Newark, Estados Unidos. Creció y se convirtió en uno de los escritores, guionistas y directores de cine estadounidense más famosos de la historia, pero su papel más importante, lo hace como novelista, quizás el más influyente del panorama literario actual.

Se graduó en la Universidad de Columbia en 1970. Allí, estudió literatura francesa, italiana e inglesa. Vivió un breve periodo de tiempo como marino en un petrolero (desde 1970 a 1974) en Francia. Posteriormente se volvió a Nueva York, donde publicó artículos de crítica literaria e hizo una recopilación de sus poemas.

Su estilo se caracterizaba, sobre todo, por el uso de elementos de la novela policiaca y la fusión entre modernidad y tradición. Además mezclaba elementos característicos de la literatura con los del cine. En el séptimo arte es donde tuvo también presencia, haciendo de director en algunas ocasiones.

Obra de Paul Auster

Cuando Auster volvió a Nueva York del petrolero donde trabajó en Francia, en 1976, publicó 'Jugada de presión', pero lo hizo bajo el seudónimo de Paul Benjamin. En 1979, hubo un antes y un después en su obra ya que murió su padre y la herencia que le dejó, le permitió constatarse como un firme escritor de novela. En 1980 publicó 'Espacios blancos', en 1972 'The Rangom House Book of Twentieth Century French Poetry' (una antología de la poesía francesa contemporánea), 'El arte del hambre' (recopilación de ensayors) y 'La invención de la soledad' (su primera novela).

El primer libro que publica lo impulsa de una forma abismal y comenzó a escribir más. Aparece aquí la famosa trilogía de 'La trilogía de Nueva York', que la forman los libros: 'Ciudad de cristal' (publicado en 1985), 'Fantasmas' (publicada en 1986) y 'La habitación cerrada' (publicada en 1986).

En las siguientes obras que publica, el autor intenta plasmas su vida aunque no con intención autobiográfica. Tenemos en este contexto de 1989, 1990, 1999 las obras 'El Palacio de la Luna', 'La música del azar' y 'Tombuctú'. Pero si hay algunas fechas que destacar en la vida de Paul Auster son 1992, cuando publicó el famoso libro 'Leviatán', 1994 que publicó 'Mr. Vértigo', 2003 'El libro de las ilusiones', 2004 'La noche del oráculo' y 2007 'Viajes por el Scriptorium'.

Cabe destacar de este autor que su obra no se enfocó solamente en la literatura, sino que Auster dio varios saltos al cine. Destaca aquí su primera experiencia como director en 'Lulú on the bridge', con un guion donde destaca el azar, la capacidad salvadora del amor, al búsqueda de la identidad, el mito literario y la soledad de la vida actual. También participó en otras obras como guionista de, por ejemplo la película 'Smoke' y codirigió 'Blue in the face'.

Siete años de polémica y una última obra

Auster no había seguido con su trabajo con regularidad debido a que en el periodo de siete años, concretamente desde 2017 a 2023, el escritor se enteró de que padecía un cáncer de pulmón. Además, a esto se sumaron las muertes de su hijo (el único que tuvo con su anterior pareja, Lydia Davis), llamado Daniel Auster y su nieta.

En 2021, su nieta, hija de Daniel, murió en su domicilio de Brooklyn, mientras estaba bajo el cargo de su padre. Un análisis toxicológico posterior a la muerte reveló que la pequeña tenía en su organismo altas dosis de heroína y fentanilo. Esto provocó que el hijo de Auster fuese arrestado y acusado de homicidio involuntario. Posteriormente, y tras pagar una fianza, fue puesto en libertado pero poco después murió por una sobredosis.

El pasado noviembre de 2023, Auster publicó una novela después de no publicar desde 2017, con su última obra '4321'. El autor volvía a las librerías españolas, sin embargo, en febrero de 2024. Concretamente, de las manos de las editoriales Seix Barall y Ediciones 62, que se encargaron de hacer públicas las traducciones al castellano y catalán de la obra llamada 'Baumgartner'.