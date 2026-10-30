Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación| Batallas

Marta Salas y Rachel emocionan a Melendi con ‘Devuélveme la vida’ en La Voz: "Es complicado"

Marta Salas y Rachel han interpretado ‘Devuélveme la vida’, de Antonio Orozco. Melendi ha tenido que elegir entre las dos y ha decidido continuar con Marta Salas.

Marta Salas y Rachel

Marta Salas y Rachel emocionan a Melendi con ‘Devuélveme la vida’ en La Voz: "Es complicado"

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

La emoción se ha apoderado del escenario de La Voz con Marta Salas y Rachel, dos talents del equipo de Melendi que se han enfrentado en una nueva Batalla interpretando ‘Devuélveme la vida’, de Antonio Orozco.

Las dos han conseguido transmitir toda la sensibilidad de la canción con una preciosa versión que ha llegado al corazón de los coaches. “Es muy emocionante cómo la cantan, cómo la sienten…”, ha asegurado Melendi, impresionado por su actuación.

Sin embargo, solo una podía continuar en su equipo. Tras escuchar a ambas, Melendi ha tomado una difícil decisión y ha elegido a Marta Salas para seguir avanzando en La Voz.

¡Vuelve a ver su batalla en el vídeo de arriba!

Ismael y Manuela en La Voz

Manuela gana la primera Batalla de La Voz frente a Ismael tras interpretar ‘You Are the Reason’

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Equipo Lola Índigo

La Voz, en directo: Lola Índigo, ante sus decisiones más complicadas

Pau y Ambrosio en La Voz

Pau gana la Batalla de La Voz frente a Ambrosio con ‘Yellow’ de Coldplay

Mónica y Carla en La Voz

Pablo López sufre para elegir entre Mónica y Carla en La Voz: “Es muy difícil esta decisión”

Lucía y Adriana en La Voz
Actuación| Batallas

Adriana y Lucía ponen contra las cuerdas a Pablo López tras su increíble batalla en La Voz

Jhon y Mariona en La Voz
Actuación| Batallas

La conexión de Jhon y Mariona sorprende a Pablo López en La Voz

Lorena y Enrique en La Voz
Actuación| Batallas

Melendi sufre con la Batalla más lírica de La Voz: “No quería elegir entre ninguno”

Lorena y Enrique han protagonizado la Batalla lírica de La Voz con un tema de Queen. Los dos han impresionado a Melendi, que ha tenido muchas dificultades para elegir a uno de ellos.

Marta Salas y Rachel
Actuación| Batallas

Marta Salas y Rachel emocionan a Melendi con ‘Devuélveme la vida’ en La Voz: "Es complicado"

Marta Salas y Rachel han interpretado ‘Devuélveme la vida’, de Antonio Orozco. Melendi ha tenido que elegir entre las dos y ha decidido continuar con Marta Salas.

Ismael y Manuela en La Voz

Manuela gana la primera Batalla de La Voz frente a Ismael tras interpretar ‘You Are the Reason’

Los talents de La Voz 2026

Los talents de La Voz sorprenden a Pablo López cantando ‘102 segundos’

La hazaña de David en Pasapalabra: de un 22-3 a favor de Moisés a un vibrante empate en AlaZ

La hazaña de David en Pasapalabra: de un 22-3 a favor de Moisés a un vibrante empate en AlaZ

Publicidad