Marta Salas y Rachel emocionan a Melendi con ‘Devuélveme la vida’ en La Voz: "Es complicado"

La emoción se ha apoderado del escenario de La Voz con Marta Salas y Rachel, dos talents del equipo de Melendi que se han enfrentado en una nueva Batalla interpretando ‘Devuélveme la vida’, de Antonio Orozco.

Las dos han conseguido transmitir toda la sensibilidad de la canción con una preciosa versión que ha llegado al corazón de los coaches. “Es muy emocionante cómo la cantan, cómo la sienten…”, ha asegurado Melendi, impresionado por su actuación.

Sin embargo, solo una podía continuar en su equipo. Tras escuchar a ambas, Melendi ha tomado una difícil decisión y ha elegido a Marta Salas para seguir avanzando en La Voz.

¡Vuelve a ver su batalla en el vídeo de arriba!