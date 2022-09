Álex Blaya se atreve en ‘La Voz’ con ‘Say you won’t let go’ de James Arthur

Álex Blaya, un talent con miles de seguidores en TikTok, se ha separado de su pantalla del móvil para subirse al inmenso plató de ‘La Voz’ y demostrar sus ganas de luchar por un hueco en el mundo de la música.

El talent se ha atrevido a interpretar ‘Say you won’t let go’ de James Arthur en las Audiciones a ciegas y ha demostrado su bonita voz. Los coaches no se han girado por Álex, pero le han dedicado preciosas palabras de ánimo: “Que te duela es bueno, pero tienes que seguir preparándote”, le ha revelado Luis Fonsi al verlo devastado. ¡Nos vemos el próximo año!