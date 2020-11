Kelly se convierte en el repescado de ‘La Voz’: “No tengo ninguna duda, me voy con Laura Pausini”

Kelly ha conquistado a todos con su increíble actuación con la canción ‘Walking on the moon’ de The Police. Su gran voz no ha pasado desapercibida y ha sido el motivo por el que se ha ganado otra oportunidad en ‘La Voz’.

El joven pasa a formar parte del equipo de Laura Pausini, muy feliz y orgulloso de su magnífica actuación y de ser considerado ya como talent. ¡No te pierdas el momento completo en el video!