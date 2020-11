Kelly canta ‘Walking on the moon’ en la Fase Final de ‘La Voz’

Kelly ha sido uno de los candidatos propuestos para la repesca al superar las pruebas de ‘El Regreso’. El joven ha dado todo para conquistar a los coaches y ser merecedor de una plaza en ‘La Voz’.

Con la canción ‘Walking on the moon’ de The Police, Kelly ha llenado de emoción a los coaches y ha dejado el listón muy alto. ¡No te pierdas la actuación completa en el video!

