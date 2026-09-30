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SUEÑOS DE LIBERTAD
La despedida a Marta y Andrés desata la rabia de Gabriel en Sueños de libertad
Los trabajadores de la fábrica arropan a los hermanos De la Reina tras su despido, mientras Gabriel contempla molesto una escena que devuelve a Marta las ganas de luchar.
Marta atraviesa un momento complicado por su ruptura con Fina, mientras Miguel y Claudia deciden darse otra oportunidad sin presiones. Sin embargo, la gran sorpresa llega cuando los trabajadores preparan una emotiva despedida para Marta y Andrés.
Entre aplausos y lágrimas, los hermanos reciben el cariño de sus compañeros ante la mirada de Gabriel, visiblemente molesto. Este apoyo devuelve las fuerzas a Marta, que decide enfrentarse a su primo y luchar por el legado familiar, despertando el orgullo de Damián en Sueños de libertad.