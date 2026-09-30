La despedida a Marta y Andrés desata la rabia de Gabriel en Sueños de libertad

Marta atraviesa un momento complicado por su ruptura con Fina, mientras Miguel y Claudia deciden darse otra oportunidad sin presiones. Sin embargo, la gran sorpresa llega cuando los trabajadores preparan una emotiva despedida para Marta y Andrés.

Entre aplausos y lágrimas, los hermanos reciben el cariño de sus compañeros ante la mirada de Gabriel, visiblemente molesto. Este apoyo devuelve las fuerzas a Marta, que decide enfrentarse a su primo y luchar por el legado familiar, despertando el orgullo de Damián en Sueños de libertad.