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Russingers, el único grupo de La Voz 2026, se lo juega todo con 'El Patio' de Pablo López

El grupo Russingers no ha conseguido conquistar a ninguno de los coaches con su Audición en La Voz.

Russingers, el único grupo de La Voz 2026, se lo juega todo con 'El Patio' de Pablo López

Russingers, el único grupo de La Voz 2026, se lo juega todo con 'El Patio' de Pablo López

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Celia Gil
Celia Gil
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El único grupo que ha llegado a las Audiciones a ciegas de La Voz este año ha sido Russingers, una formación que ha apostado por una versión muy especial de ‘El Patio’, de Pablo López, interpretada completamente a capela.

La actuación ha hecho dudar especialmente al malagueño, que ha escuchado su propia canción de una manera muy diferente. Sin embargo, ninguno de los coaches ha terminado pulsando el botón.

“No estoy preparado para ciertas cosas”, ha reconocido Pablo López, al que le ha costado tomar la decisión de no girarse. El coach ha explicado el motivo: “No me he dado la vuelta porque no sabría cómo manejarlo”.

Russingers se despide de La Voz sin conseguir ningún giro, pero dejando una versión muy particular de ‘El Patio’ y uno de los momentos más difíciles para Pablo López en estas últimas Audiciones.

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