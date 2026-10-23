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Sergio brilla en La Voz con 'Siempre es de noche' de Alejandro Sanz

Sergio ha conquistado a Mika y a Pablo López con su preciosa interpretación de 'Siempre es de noche' en La Voz.

Sergio brilla en La Voz con 'Siempre es de noche' de Alejandro Sanz

Sergio brilla en La Voz con 'Siempre es de noche' de Alejandro Sanz

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Celia Gil
Celia Gil
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Sergio ha sido el encargado de abrir las últimas Audiciones a ciegas de La Voz. El talent ha interpretado ‘Siempre es de noche’, de Alejandro Sanz, acompañado de su guitarra y con los nervios a flor de piel.

Aunque los nervios se han notado durante la actuación, Pablo López y Mika han pulsado el botón prácticamente al mismo tiempo y en el último segundo, provocando un divertido pique entre los dos coaches.

“¡No!”, ha gritado Mika al descubrir que Pablo también se había girado. “Esto es la guerra”, ha respondido el malagueño entre risas.

Los dos coaches han destacado su sensibilidad: “Has hecho cosas que no paro de imaginar contigo”, ha asegurado Pablo López, mientras que Mika ha alabado su interpretación.

Finalmente, Sergio ha elegido al malagueño para continuar su aventura en La Voz. ¡Bienvenido!

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