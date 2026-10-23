Julieta conquista a Lola Índigo y Pablo López con ‘Shallow’ en las Audiciones de La Voz

‘Shallow’ ha sido la canción elegida por Julieta para enfrentarse a uno de los mayores retos de su vida: las Audiciones a ciegas de La Voz. Melendi, con su equipo ya cerrado, ha destacado lo bonita que es la canción mientras sus compañeros escuchaban atentamente.

Lola Índigo y Pablo López han pulsado el botón, convencidos por la interpretación de la talent: “Me han faltado tres frases para saber que ibas a saber cómo resolver la canción”, han destacado tras su actuación.

Lola ha querido demostrarle lo mucho que le interesaba su voz: “Me he dado la vuelta la primera, demuestra mucho interés”, ha asegurado la coach. Pablo López tampoco se ha quedado atrás y le ha dedicado un gran elogio: “Has nacido para estar en un escenario”.

Después de escuchar a los dos, Julieta ha elegido a Lola Índigo para continuar su aventura en La Voz, convirtiéndose en una nueva integrante de su equipo.