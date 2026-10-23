De corista de Amaia Romero a buscar un hueco en La Voz: "No sé cómo justificarme"

Estela conoce muy bien el mundo de la música. La talent es corista de Amaia Romero, pero ha decidido dar un paso más y presentarse a las Audiciones a ciegas de La Voz para demostrar todo su potencial como solista.

Para su Audición ha elegido ‘She Used to Be Mine’, una canción muy exigente con la que ha mostrado la calidez de su voz. Sin embargo, ninguno de los coaches ha terminado pulsando el botón.

“No sé cómo justificarme, es tan difícil la canción. Cuando te presentas a un casting tienes que contar con los nervios”, ha reconocido Melendi tras escucharla.

El asturiano también ha querido explicarle cómo la dificultad del tema ha podido influir en su interpretación: “Cualquier mínimo despiste te saca de la canción”. Aunque no continúa en La Voz, Estela ha dado un paso importante para perseguir su sueño de cantar como solista.

¡Esperamos a verte el próximo año!