Pablo López duda hasta el final, pero descubre algo especial en la voz de Pau

Pau ha interpretado ‘Nacido para ganar’ en las últimas Audiciones de La Voz. Pablo López ha pulsado en el último segundo y ha destacado la conexión especial que ha sentido con el talent.

La música de Guitarricadelafuente ha llegado al escenario de La Voz de la mano de Pau. El talent ha elegido ‘Nacido para ganar’ para su Audición a ciegas y ha conseguido despertar el interés de Pablo López.

El malagueño ha tenido dudas durante la actuación, pero ha terminado pulsando el botón en el último segundo, dando una enorme sorpresa a Pau.

Lola Índigo ha destacado la conexión entre ambos, asegurando que parecía que se conocían de toda la vida: “Eso es lo más bonito que hay”, ha respondido Pablo López.

Aunque el coach ha reconocido que ha habido algunos desajustes durante la interpretación, ha querido destacar lo que ha encontrado en su voz: “Ha habido cosas que han pasado, pero tienes algo hermoso”. ¡Bienvenido a La Voz!