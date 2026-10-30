Manuela gana la primera Batalla de La Voz frente a Ismael tras interpretar ‘You Are the Reason’

Las Batallas de La Voz han comenzado con un duelo muy especial. Melendi ha enfrentado a Manuela e Ismael, dos talents con trayectorias muy diferentes: ella fue finalista de La Voz Kids, mientras que él apenas cuenta con experiencia sobre los escenarios.

Juntos han interpretado ‘You Are the Reason’, una actuación en la que han demostrado una enorme complicidad y compañerismo, dejando a un lado la rivalidad.

“Estoy un poco emocionado por los gestos de complicidad y apoyo que he visto”, ha reconocido Melendi tras escucharles. El asturiano ha destacado especialmente la actitud de ambos: “Me emociona ver que no hay competencia”.

Después de una Batalla cargada de emoción, Melendi ha tomado su primera gran decisión y ha elegido a Manuela para continuar en La Voz.