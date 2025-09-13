Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

Eduardo ha conquistado el corazón de Joaquín cuando ha hablado de su profesión, “hago oncología infantil”, ha confesado el candidato de Encarna.

Un trabajo que se ha ganado el aplaudo del público y el abrazo de Joaquín al médico de Sevilla.

Al hablar de sus aficiones, el candidato ha hecho carraspear al presentador de Emparejados, “me gusta mucho el fútbol, soy del Rayo Vallecano”, ha bromeado Eduardo al referirse a su afición al Sevilla.

Una confesión ante la que Joaquín ha decidido hacer una excepción, “es la primera vez que voy a defender a un sevillista”, ha asegurado el exfutbolista en Emparejados.