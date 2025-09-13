Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

El presentador de Emparejados es el padrino del candidato de Encarna. Eduardo tiene muchas cualidades que admira el exfutbolista, pero hay una afición ante la que Joaquín ha tenido que claudicar.

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Eduardo ha conquistado el corazón de Joaquín cuando ha hablado de su profesión, “hago oncología infantil”, ha confesado el candidato de Encarna.

Un trabajo que se ha ganado el aplaudo del público y el abrazo de Joaquín al médico de Sevilla.

Al hablar de sus aficiones, el candidato ha hecho carraspear al presentador de Emparejados, “me gusta mucho el fútbol, soy del Rayo Vallecano”, ha bromeado Eduardo al referirse a su afición al Sevilla.

Una confesión ante la que Joaquín ha decidido hacer una excepción, “es la primera vez que voy a defender a un sevillista”, ha asegurado el exfutbolista en Emparejados.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín

La foto más sexy de Susana Saborido presumiendo de unos abdominales de infarto
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

La foto más sexy de Susana Saborido presumiendo de unos abdominales de infarto

La presentadora de Emparejados ha dejado a todos atónitos al mostrar la foto más sexy que tiene en su teléfono móvil.

La advertencia de Susana Saborido a Joaquín a la hora de hablar de los exnovios
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

La advertencia de Susana Saborido a Joaquín a la hora de hablar de los exnovios: “Cómete la anchoa por tu bien”

Loles León y Bibiana Fernández ponen en un apuro a Joaquín y Susana al hacerles una pregunta sobre sus exnovios en la Pirámide del picante de Emparejados.

Joaquín revela lo más extraño que ha hecho en la cama con Susana Saborido

Joaquín revela lo más extraño que ha hecho en la cama con Susana Saborido: “Te chupé el dedo gordo del pie”

Loles León desvela el famoso al que rechazó: “Tuve un coito interruptus con Jeremy Irons”

Loles León desvela el famoso al que rechazó: “Tuve un coito interruptus con Jeremy Irons”

Susana Saborido ante el coqueteo de Loles León con Joaquín: “Te lo cedo solo en la foto”

Susana Saborido, ante el coqueteo de Loles León con Joaquín: “Te lo cedo solo en la foto”

Publicidad