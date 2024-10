Presión, piques y emoción: así cierran los coaches sus equipos en la última noche de Audiciones de La Voz

Terminan las Audiciones a ciegas de La Voz 2024. Una noche llena de emociones y nervios porque los coaches tenían que cerrar sus equipos.

Malú ya completó a sus 14 artistas la semana pasada, por lo que en esta gala ha estado disfrutando de cada una de las actuaciones. Sin presiones y sin compromisos, Malú ha tranquilizado a cada uno de los talents que se subían al escenario de La Voz.

Una noche repleta de música, en la que hemos conocido a los artistas que lucharan por convertirse en la mejor voz del país.

Luis Fonsi, segundo coach en cerrar equipo

El coach puertorriqueño ha sido el segundo en cerrar equipo. Empezaba la gala con dos voces y no ha tardado mucho en conseguirlas.

El lirico de Irina, que le ha dejado impresionado, y el potencial de Karla Ferri con un tema de Sia, además con ella ha cantado 'Imagíname sin ti'. Las dos han ocupado las últimas plazas del equipo de Luis Fonsi con sus impresionantes actuaciones.

Un momento muy especial para el coach que ya tiene al equipo cerrado y a sus 14 talents.

Cuatro voces con mucho talento para Pablo López

Pablo López era el coach con más plazas en su equipo, pero ha logrado completar a sus 14 talents antes que Antonio Orozco.

Jessica ha sido la primera voz que le ha conquistado esta noche. La joven le ha cautivado junto a su guitarra con ‘Toxic’ de Britney Spears.

Paula González ha conmovido a los coaches con su impresionante voz. La talent ha transmitido mucho al interpretar ‘Pa’, la balada de Tini. Esta joven ha sido la culpable de que Orozco haya sufrido el superbloqueo más rápido de la historia del formato.

El italiano Fede Fend ha sido la tercera voz en enamorar a Pablo López. Un músico callejero por el que Pablo no ha dudado en pulsar el botón tras escucharle cantar de esa manera.

Danel Arteaga ha sido la voz que ha cerrado el equipo de Pablo López, este joven de 20 años ha enamorado con ‘Sorry seems to be de hardest world’ y ha sido el último en completar el equipo López.

Antonio Orozco, último coach en cerrar equipo

Antonio Orozco ha sido el último el completar a sus 14 artistas y eso que tenía un hueco menos que su amigo Pablo López.

El catalán contaba con tres plazas libres que ha ido completando poco a poco. El coach se ha hecho con la increíble voz de Patricia, la talent no se había dado cuenta de que el coach se había girado porque estaba muy metida en la actuación.

También se ha hecho con la voz de Santiago que le ha enamorado con un tema de Serrat y por último ha cerrado su equipo con Iva. El coach se ha hecho de rogar al pulsar en el último segundo.

Malú, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco ya tienen a sus equipos completos y preparados para la Gran Batalla de La Voz, pero no estarán solos: Mika, Rosario, Prince Royce y Dani Fernández llegan para ayudar a nuestros coaches a tomar las decisiones más complicadas de la edición.