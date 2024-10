“Contigo he cerrado mi equipo”: Danel lograr enamorar a Pablo López en el último segundo

Danel Arteaga viene desde Vizkaya con ganas de cumplir su sueño en La Voz. Este joven de 20 años lleva cantando desde que era pequeño, pero el escenario de La Voz impone.

Ahora espera dejar sus inseguridades a un lado y pase lo que pase va a disfrutar de esta increíble experiencia.

El joven se ha subido al escenario para cantar un tema de Blue y Elton John, ‘Sorry seems to be de hardest world’ en las Audiciones a ciegas de La Voz.

Pablo López ha pulsado en el último segundo por la voz de Danel y es que, a pesar de los nervios, la voz del talent le ha llegado al corazón.

El coach ha señalado que juntos, pueden hacer cosas muy bonitas: “La Voz es un camino hermoso para ver crecer a la gente y ojalá te podamos ver crecer”, ha confesado.

¡Pablo López cierra equipo! Y ya tiene a sus 14 artistas listos para la Gran Batalla.