Actuación | Asaltos

El plató de La Voz se rinde ante Javier y su interpretación más sincera: “Es enorme”

El talent ha cerrado los Asaltos del equipo de Mika con ‘Que siempre sea verano’ de Pablo Alborán.

Celia Gil
Javier cerró los Asaltos del equipo de Mika con una actuación delicada, sincera y llena de alma.

Su interpretación de ‘Que siempre sea verano’, dePablo Alborán, destacó por su calidez, su voz envolvente y su capacidad para transmitir cada palabra desde el corazón.

La emoción también llegó al resto de los coaches. Joaquina, asesora de Malú, no dudó en elogiar la interpretación del talent con unas palabras que reflejaron la sensibilidad del momento: “Cantaste para ti, me mostraste tu corazón y fuiste muy transparente”, aseguró visiblemente emocionada.

Por su parte, Mika no ocultó su orgullo por tener a un artista como Javier en su equipo: “Qué placer tener este arte español en nuestro equipo. Es enorme”, dijo el coach, destacando el talento, la elegancia y la autenticidad del talent.

Una actuación brillante que cerró con emoción y altura los Asaltos del equipo de Mika.

