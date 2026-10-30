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Pau gana la Batalla de La Voz frente a Ambrosio con ‘Yellow’ de Coldplay

Ambrosio y Pau han emocionado con ‘Yellow’, de Coldplay, en la última Batalla del equipo de Pablo López.

Pau y Ambrosio en La Voz

Pau gana la Batalla de La Voz frente a Ambrosio con ‘Yellow’ de Coldplay

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Celia Gil
Celia Gil
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La última Batalla del equipo de Pablo López ha enfrentado a Ambrosio y Pau, dos talents que han unido sus voces para interpretar ‘Yellow’, uno de los grandes éxitos de Coldplay.

Ambos han conseguido conectar con la canción y transmitir toda su sensibilidad sobre el escenario, dejando al malagueño ante una de las decisiones más complicadas de la noche.

Pablo López ha reconocido lo difícil que ha sido elegir entre los dos después de una actuación en la que ambos han demostrado todo su potencial.

Finalmente, el coach ha decidido que Pau continúe en su equipo, convirtiéndose en el ganador de la última Batalla del malagueño. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!

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