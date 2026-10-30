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Adriana y Lucía ponen contra las cuerdas a Pablo López tras su increíble batalla en La Voz

Lucía Bazán gana la Batalla de La Voz frente a Adriana Moreno con ‘Aunque sea un momento’ gracias a la jugada estratégica de Pablo López en La Voz.

Lucía y Adriana en La Voz

Adriana y Lucía ponen contra las cuerdas a Pablo López tras su increíble batalla en La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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Una de las decisiones más complicadas de la noche ha llegado con Lucía Bazán y Adriana Moreno, dos voces del equipo de Pablo López que se han enfrentado en las Batallas interpretando ‘Aunque sea un momento’, de Kany García.

Las dos talents han conseguido dejar boquiabiertos a los coaches con una actuación llena de emoción. “Estoy pensando cómo hacer”, ha reconocido Pablo López, consciente de que tendría que tomar una decisión muy difícil.

El malagueño no quería perder a ninguna de las dos y ha jugado sus cartas para que ambas pudieran continuar en el programa con la ayuda de Vanesa Martín.

Finalmente, ha decidido que Lucía Bazán siga en su equipo, esperando que Vanesa Martín apueste por Adriana. ¡Así ha sido su actuación!

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