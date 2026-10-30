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Melendi sufre con la Batalla más lírica de La Voz: “No quería elegir entre ninguno”

Lorena y Enrique han protagonizado la Batalla lírica de La Voz con un tema de Queen. Los dos han impresionado a Melendi, que ha tenido muchas dificultades para elegir a uno de ellos.

Lorena y Enrique en La Voz

Melendi sufre con la Batalla más lírica de La Voz: “No quería elegir entre ninguno”

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Celia Gil
Celia Gil
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La lírica ha sido la gran protagonista de una de las Batallas más especiales de La Voz. Lorena y Enrique se han enfrentado con ‘Who Wants to Live Forever’, de Queen, dejando una actuación llena de emoción y potencia vocal.

Los coaches han quedado impresionados con la interpretación de ambos. “Te persigue la ópera”, le ha dicho Vanesa Martín a Melendi, recordando a Melani, la ganadora de La Voz Kids que formó parte de su equipo.

“Son dos cantantes extraordinarios que han hecho una actuación extraordinaria”, ha asegurado Melendi, reconociendo lo complicado que le resultaba tener que despedirse de uno de ellos.

El asturiano no quería elegir entre las dos voces, pero finalmente ha decidido que Enrique continúe en su equipo, poniendo fin a una de las Batallas más emocionantes de la noche.

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