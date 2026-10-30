Los talents de La Voz sorprenden a Pablo López cantando ‘102 segundos’

Las Batallas de La Voz han comenzado con una sorpresa que nadie esperaba. Los 56 talents de esta edición se han unido sobre el escenario para interpretar ‘102 segundos’, el tema que Pablo López compuso para el programa.

Una actuación muy especial con la que los artistas han querido sorprender a los cuatro coaches y, especialmente, al malagueño, que ha podido escuchar su canción interpretada por las voces que este año luchan por convertirse en la mejor voz del país.

Los talents han conseguido dar un comienzo inolvidable a las Batallas, demostrando la unión y la emoción que se vive entre los concursantes antes de enfrentarse a los duelos.

Una sorpresa que ha dado el pistoletazo de salida a una nueva fase de La Voz, en la que los talents tendrán que luchar por continuar en la competición. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!