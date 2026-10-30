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Pablo López sufre para elegir entre Mónica y Carla en La Voz: “Es muy difícil esta decisión”

Mónica y Carla se han enfrentado con ‘Mía’, de Belén Aguilera, en las Batallas de La Voz. Pablo López ha tenido que elegir entre las dos y ha decidido continuar con Carla.

Mónica y Carla en La Voz

Pablo López sufre para elegir entre Mónica y Carla en La Voz: “Es muy difícil esta decisión”

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Celia Gil
Celia Gil
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La música de Belén Aguilera ha llegado al escenario de La Voz de la mano de Mónica y Carla, dos talents del equipo de Pablo López que se han enfrentado interpretando ‘Mía’.

Las dos han luchado por demostrar todo su potencial en una Batalla en la que solo una podía continuar junto al malagueño.

“Es muy difícil esta decisión”, ha reconocido Pablo López antes de dar su veredicto, consciente de que tenía que despedirse de una de sus artistas.

Finalmente, el coach ha elegido a Carla para continuar en su equipo, convirtiéndola en la ganadora de esta Batalla.

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