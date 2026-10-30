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La conexión de Jhon y Mariona sorprende a Pablo López en La Voz

Jhon y Mariona han interpretado ‘Die With a Smile’ en las Batallas de La Voz. Su complicidad ha impresionado a Pablo López, que finalmente ha decidido continuar con Jhon.

Jhon y Mariona en La Voz

La conexión de Jhon y Mariona sorprende a Pablo López en La Voz

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Borja Tamayo
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La primera Batalla del equipo de Pablo López ha enfrentado a Jhon y Mariona, dos talents que han unido sus voces para interpretar ‘Die With a Smile’, de Lady Gaga y Bruno Mars.

Su actuación ha estado marcada por la conexión entre ambos, algo que no ha pasado desapercibido para el coach malagueño. “Os he visto como a uno”, ha asegurado Pablo López tras escucharles.

“Sois buenos los dos, pero juntos sois mucho mejor”, ha añadido, destacando cómo han conseguido complementarse sobre el escenario.

Sin embargo, solo uno podía continuar en su equipo. Después de una difícil decisión, Pablo López ha elegido a Jhon para seguir su camino en La Voz.

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