Patrick crea la versión más especial de Queen en La Voz: “¡Menudo rollazo!”

El segundo talent de la noche ha sido el británico Patrick Amos. El talent de 35 años ha subido al escenario junto a su guitarra para crear una versión muy original de Queen.

El primero en girarse ha sido Luis Fonsi que ha quedado sorprendido con el rollo que tenía el artista en el escenario. Pablo López y Antonio Orozco también ha girado su silla para quedarse con Patrick en su equipo.

Pablo López ha reconocido que al principio no parecía la canción I want to break free de Queen, algo que le ha gustado mucho: “Me ha parecido muy original lo que has hecho”, ha señalado.

Los tres coaches han comenzado a pelearse por el talent y la sorpresa ha sido que Pablo López ha superbloqueado a Antonio Orozco sin abrir la boca… ¡Menudo momentazo!

Patrick ha decidido irse directo al equipo de Pablo López… ¡Ya estás dentro de La Voz!

La mejor arma de los coaches: el superbloqueo

Los coaches han empezado fuerte esta segunda gala de Audiciones de La Voz. La actuación de Julieta ha causado un auténtico revuelo en el escenario y los cuatro coaches han peleado hasta el final por llevársela a su equipo.

Tal es así, que Antonio Orozco no ha dudado en superbloquear a Luis Fonsi, aunque no le ha servido de nada porque la joven se ha ido al equipo de Pablo López para cumplir junto a él su sueño dentro de La Voz.