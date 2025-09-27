Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis
Joaquín presume de su italiano en Emparejados: “¿Cómo te has quedado?”
El presentador de Emparejados deja a todos boquiabiertos al hacer una pregunta en italiano al candidato de Cristian en el Beso o cobra.
Anna Simon les ha preguntado a Joaquín y Susana si se han fijado en el acento de Nico, el candidato de Cristian en el Beso o cobra.
Joaquín ha afirmado que habla su segunda lengua, el italiano, “llegué a defenderme”, ha asegurado el presentador de Emparejados.
Para demostrar su destreza, Joaquín le ha hecho una pregunta a Nico en italiano que ha dejado sin palabras a Anna Simon y ha hecho presumir al presentador de Emparejados de lo que él considera “su segunda lengua”. No te pierdas la habilidad de Joaquín con el italiano.
