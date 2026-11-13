¿Ópera o flamenco?: Lorena emociona, pero José conquista a Melendi en La Voz

Dos estilos completamente opuestos han protagonizado una nueva Batalla de Ganadores del equipo de Melendi. José Torres y Lorena han defendido sus canciones individuales en un enfrentamiento en el que los gustos musicales han tenido un papel decisivo.

José Torres derrocha sentimiento con ‘Ramito de violetas’

José ha apostado por ‘Ramito de violetas’, una canción que ha llevado a su terreno con su particular estilo flamenco. Su interpretación ha conquistado a Pablo López, que ha reconocido que quiere seguir descubriendo todo lo que puede ofrecer el talent.

Lorena y su delicada versión de ‘I Dreamed a Dream’

Lorena ha elegido ‘I Dreamed a Dream’ para demostrar una vez más la sensibilidad y potencia de su voz lírica. Lola Índigo ha destacado la bonita emoción que ha conseguido transmitir durante su actuación.

Dos interpretaciones muy diferentes que han puesto a Melendi ante una decisión marcada por los estilos musicales. Finalmente, el asturiano ha elegido a José Torres para continuar en La Voz, calificando su actuación de “magistral”.