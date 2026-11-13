Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Batallas

¿Ópera o flamenco?: Lorena emociona, pero José conquista a Melendi en La Voz

José y Lorena han enfrentado el flamenco y la lírica en la Batalla de Ganadores. Melendi ha destacado la actuación “magistral” de José y ha decidido continuar con él.

¿Ópera o flamenco?: Lorena emociona, pero José conquista a Melendi en La Voz

¿Ópera o flamenco?: Lorena emociona, pero José conquista a Melendi en La Voz

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Dos estilos completamente opuestos han protagonizado una nueva Batalla de Ganadores del equipo de Melendi. José Torres y Lorena han defendido sus canciones individuales en un enfrentamiento en el que los gustos musicales han tenido un papel decisivo.

José Torres derrocha sentimiento con ‘Ramito de violetas’

José ha apostado por ‘Ramito de violetas’, una canción que ha llevado a su terreno con su particular estilo flamenco. Su interpretación ha conquistado a Pablo López, que ha reconocido que quiere seguir descubriendo todo lo que puede ofrecer el talent.

Lorena y su delicada versión de ‘I Dreamed a Dream’

Lorena ha elegido ‘I Dreamed a Dream’ para demostrar una vez más la sensibilidad y potencia de su voz lírica. Lola Índigo ha destacado la bonita emoción que ha conseguido transmitir durante su actuación.

Dos interpretaciones muy diferentes que han puesto a Melendi ante una decisión marcada por los estilos musicales. Finalmente, el asturiano ha elegido a José Torres para continuar en La Voz, calificando su actuación de “magistral”.

Vanesa Martín se rinde ante Julieta tras su Batalla con Charlotte: “Tiene algo diferente”

Vanesa Martín se rinde ante Julieta tras su Batalla con Charlotte: “Tiene algo diferente”

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Mika, coach de La Voz 2026

La Voz 2026, en directo: los talents de Mika se preparan para la Batalla de Ganadores

Nico y Marcos derrochan elegancia en La Voz y Mika elige a uno de ellos

Nico y Marcos derrochan elegancia en La Voz y Mika elige a uno de ellos

Lola Índigo toma la decisión más difícil de La Voz con Estrella y Marta Berlín

Lola Índigo toma la decisión más difícil de La Voz con Estrella y Marta Berlín

Borja gana a Julieta en La Voz en una batalla que no ha dejado indiferente a nadie
Actuación | Batallas

Borja gana a Julieta en La Voz en una batalla que no ha dejado indiferente a nadie

Irene y Susana deslumbran con dos actuaciones que dejan a Lola Índigo en shock
Actuación | Batallas

Irene y Susana deslumbran con dos actuaciones que dejan a Lola Índigo en shock

Lola Índigo alucina con Kika y Charlotte en La Voz: “Bendito problema este nivelazo”
Actuación | Batallas

Lola Índigo alucina con Kika y Charlotte en La Voz: “Bendito problema este nivelazo”

Kika y Charlotte han demostrado su enorme potencial vocal en la Batalla de Ganadores. Lola Índigo ha destacado el nivel de ambas, pero se ha quedado con Charlotte.

Ana reinventa un clásico de Camela y Marta llega al corazón con Vanesa Martín
Actuación | Batallas

Ana reinventa un clásico de Camela y Marta llega al corazón con Vanesa Martín

José y Lorena han enfrentado el flamenco y la lírica en la Batalla de Ganadores. Melendi ha destacado la actuación “magistral” de José y ha decidido continuar con él.

¿Ópera o flamenco?: Lorena emociona, pero José conquista a Melendi en La Voz

¿Ópera o flamenco?: Lorena emociona, pero José conquista a Melendi en La Voz

"Es un privilegio": Claudia y Enrique sorprenden con sus estilos opuestos en La Voz

"Es un privilegio": Claudia y Enrique sorprenden con sus estilos opuestos en La Voz

Melendi sufre con una de las batallas más difíciles de la noche entre Omar y Darío

Melendi sufre con una de las batallas más difíciles de la noche entre Omar y Darío

Publicidad