"Pensaba que te ibas a acordar de mí": Malú no reconoce a una talent que ya pasó por 'La Voz'

Amanda Liñán eligió el tema 'Remolino', de Pancho Céspedes, para sus Audiciones a ciegas en la tercera edición de 'La Voz' en Antena 3.

Lamentablemente, la talent no consiguió que los coaches se giraran. Al darse la vuelta, Amanda preguntó a Malú si no sabía quien era. Y es ya había estado en 'La Voz' años atrás, pero la artista no pudo reconocerla.

Sin embargo, los cuatro coaches decidieron darle una segunda oportunidad después de que volviera a cantar, esta vez el tema 'SOS', y Amanda volverá a presentarse a las Audiciones a ciegas para que pueda hacer su sueño realidad de estar en el programa.