Miriam Rodríguez publica su nuevo disco, 'La dirección de tu suerte': así será el día de lanzamiento con sus fans

Hoy, viernes 3 de abril, Miriam Rodríguez ha lanzado su segundo álbum que ha titulado 'La dirección de tu suerte'. La artista gallega triunfa con este nuevo disco y ha preparado una gran sorpresa para que todos sus fans puedan estar con ella y disfrutar del día de lanzamiento.

En España, a las 20:30 horas, Miriam Rodríguez estará en directo en su canal oficial de YouTube para hacer un streaming con su banda y presentar en un concierto en directo 'La dirección de tu suerte'.

Esta es la lista con los títulos de las canciones de 'La dirección de tu suerte':

1. Desperté

2. Que hablen

3. No vuelvas

4. Home

5. Esa

6. No fui yo

7. De vez en cuando

8. No sé quién soy

9. Dos extraños en la ciudad

10. Alone with you

El 12 de marzo, Miriam Rodríguez publicaba un nuevo single de este nuevo álbum. El tema 'No sé quién soy' sacaba el lado más íntimo de la artista con un videoclip lleno de sentimiento y emoción: “Qué difícil es ganar batallas a un enemigo que no puedes ver...”.

La artista también ha comunicado que, tras el coronavirus, ha aplazado sus conciertos de esta nueva gira. Esta es la lista oficial del tour 'La dirección de tu suerte':