Luis Fonsi, sobre su preciosa amistad con Laura Pausini: “Es una de mis personas favoritas en el mundo”

Durante las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’, Alba Ed-Dounia versionó la mítica canción de Laura Pausini ‘En cambio no’. Tras ello, la cantante italiana manifestó lo extraño, pero a la vez bueno, que es que alguien cante sus canciones: “Siempre me acuerdo cuándo la he escrito y por qué la he escrito”.

Al escuchar la canción y acordarse del pasado, de cuando escribió el tema, también rememora, junto a Luis Fonsi, la relación de amistad que comparten ambos desde hace muchos años. Además, el cantante se deshace en elogios hacia ella: “Es una de mis personas favoritas en el mundo”.

Todo empezó en 2008, cuando Laura Pausini y Fonsi compusieron ‘Todo vuelve a empezar’. Desde ese entonces, surgió una amistad muy fuerte que ha podido con todo. Para grabar la canción, la italiana abrió las puertas de su casa, con lo que ello supone, al cantante puertorriqueño.