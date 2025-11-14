Antena 3 LogoAntena3
El poder de Jake Miagra llena el escenario con una versión inolvidable de David Bowie

El talent del equipo de Mika demostró su enorme evolución con ‘Héroes’ en los Asaltos de La Voz.

El poder de Jake Miagra llena el escenario con una versión inolvidable de David Bowie

Celia Gil
Publicado:

El escenario de La Voz vibró con la energía y el talento de Jake Miagra, del equipo de Mika, que protagonizó una de las actuaciones más potentes de la noche con ‘Héroes’, de David Bowie.

Su fuerza, seguridad y entrega sobre el escenario dejaron sin palabras a coaches y asesores, que destacaron la impresionante transformación del talent.

Mika, orgulloso de su artista, no dudó en elogiar su crecimiento durante el programa: “Es una transformación increíble”, destacó el coach internacional, antes de añadir: “Has disfrutado mucho de esta oportunidad.”

El talento, la energía y la pasión de Jake Miagra conquistaron al público, coaches y asesores. Mika cerró su valoración con una frase que resume perfectamente lo vivido sobre el escenario:

Una actuación intensa, auténtica y poderosa con la que Jake demostró que está preparado para seguir brillando en La Voz. ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

‘Sakura’ de Rosalía, el tema con el que Nela emociona en los Asaltos

‘Sakura’ de Rosalía, el tema con el que Nela emociona en los Asaltos

