El poder de Jake Miagra llena el escenario con una versión inolvidable de David Bowie

El escenario de La Voz vibró con la energía y el talento de Jake Miagra, del equipo de Mika, que protagonizó una de las actuaciones más potentes de la noche con ‘Héroes’, de David Bowie.

Su fuerza, seguridad y entrega sobre el escenario dejaron sin palabras a coaches y asesores, que destacaron la impresionante transformación del talent.

Mika, orgulloso de su artista, no dudó en elogiar su crecimiento durante el programa: “Es una transformación increíble”, destacó el coach internacional, antes de añadir: “Has disfrutado mucho de esta oportunidad.”

El talento, la energía y la pasión de Jake Miagra conquistaron al público, coaches y asesores. Mika cerró su valoración con una frase que resume perfectamente lo vivido sobre el escenario:

Una actuación intensa, auténtica y poderosa con la que Jake demostró que está preparado para seguir brillando en La Voz.