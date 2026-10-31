Marta y Jhonatan se dejan la piel con ‘Tu recuerdo’ en La Voz: "Os habéis venido arriba"

Dos estilos muy diferentes se han encontrado sobre el escenario de La Voz. Marta y Jhonatan se han enfrentado con ‘Tu recuerdo’, de Ricky Martin y Chambao, un tema icónico que Lola Índigo ha elegido para poner a prueba su capacidad de adaptación.

Los dos talents han conseguido llevar la canción a su terreno, dejando una actuación que ha sorprendido a los coaches. “Menudo esfuerzo ha hecho él”, ha señalado Pablo López, destacando el trabajo de Jhonatan.

“Os habéis venido muy arriba los dos”, ha asegurado Lola Índigo, impresionada con la energía que han demostrado durante la Batalla.

Finalmente, la coach ha decidido que Marta Berlín continúe en su equipo, convirtiéndose en la ganadora de esta batalla de La Voz.