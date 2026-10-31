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Vanesa Martín se rinde ante la batalla más explosiva de Lola Índigo: “¡Qué dos leonas!”

Irene y Estrella han desatado toda su fuerza con ‘Love on the Brain’, de Rihanna. Lola Índigo ha quedado impresionada con sus dos talents y ha elegido a Estrella para continuar en La Voz.

Irene y Estrella en La Voz

Vanesa Martín se rinde ante la batalla más explosiva de Lola Índigo: “¡Qué dos leonas!”

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Celia Gil
Celia Gil
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La última Batalla del equipo de Lola Índigo ha sido una auténtica demostración de fuerza. Irene y Estrella Marina han interpretado ‘Love on the Brain’, de Rihanna, sacando toda su garra sobre el escenario de La Voz.

Las dos han conseguido dejar impresionados a los coaches con una actuación llena de potencia y personalidad: “¡Qué dos leonas!”, ha dicho Vanesa Martín al terminar de escucharlas.

Lola Índigo no podía estar más orgullosa del trabajo de sus dos artistas, que han demostrado todo su potencial en una de las Batallas más intensas de su equipo.

Finalmente, la coach ha elegido a Estrella Marina para continuar su aventura en La Voz, convirtiéndose en la ganadora de la última Batalla de Lola Índigo. ¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba!

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