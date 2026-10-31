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Raúl y Elena conquistan La Voz con ‘Algo contigo’: "Lo tengo muy chungo"

Raúl y Elena han sorprendido con su conexión en el escenario de La Voz. Lola Índigo ha tenido que tomar una difícil decisión y ha elegido a Raúl para continuar en La Voz.

Elena y Raúl en La Voz

Raúl y Elena conquistan La Voz con ‘Algo contigo’: "Lo tengo muy chungo"

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Celia Gil
Celia Gil
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La complicidad ha sido la gran protagonista de la Batalla entre Raúl y Elena, que han unido sus voces para interpretar ‘Algo contigo’ y han conseguido sorprender a todos en el plató de La Voz.

Su actuación ha estado marcada por la conexión entre ambos, dejando a Lola Índigo ante una decisión muy complicada: “Lo tengo muy chungo”, ha reconocido la coach granadina antes de elegir cuál de sus dos talents continuaría en su equipo.

Finalmente, Lola Índigo ha apostado por Raúl como ganador de la Batalla. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!

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