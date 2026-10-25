Estrella Marina conmueve a Lola Índigo y sella el final de las Audiciones

La última noche de las Audiciones a ciegas de La Voz se despidió por todo lo alto con la brillante y conmovedora actuación de Estrella Marina. Al entonar el tema 'Mio Cristo', la aspirante logró traspasar las pantallas y desatar una profunda emoción en el plató, haciendo que Lola Índigo no pudiera contener las lágrimas ante una voz tan singular que no estaba dispuesta a dejar escapar.

Con esta última y mágica incorporación, la artista granadina cerró oficialmente su plantilla de catorce participantes, poniendo un broche de oro inolvidable a la fase inicial del concurso y dejando a los cuatro equipos listos para adentrarse de lleno en la batalla por la victoria.