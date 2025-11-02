Antena 3 LogoAntena3
El ‘ataque’ de Juan del Val contra Roberto Leal: “Así no pueden ser las personas”

El tertuliano de El Hormiguero ha dedicado su ‘polémico’ de la semana al presentador de Pasapalabra y de El Desafío, programa desde el que Juan del Val forma parte del jurado.

Juan del Val

Julián López
Publicado:

Con la llegada de la tertulia de actualidad, El Hormiguero para despedirse de una semana cargada de éxitos. Cristina Pardo, Nuria Roca, Tamara Falcó y Juan del Val repasan con Pablo Motos la actualidad, dejando muchos titulares.

Y uno de los momentos que esperamos con muchas ganas es el ‘polémico’ de Juan del Val, que en esta ocasión ha sido, cuanto menos, inesperado. ¡Ha atacado a Roberto Leal!

El tertuliano ha dedicado su ‘polémico’ al presentador de Pasapalabra y compañero de El Desafío, dejando alucinados al resto de colaboradores de El Hormiguero: “Así no pueden ser las personas”, ha señalado Juan del Val.

El escritor, recientemente galardonado con el Premio Planeta, ha desarrollado sus razones para pensar así, destacando una sobre las demás: “No puede ser tan perfecto”, ha señalado. ¡Dale al play y no te pierdas todas sus declaraciones!

